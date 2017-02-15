Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат россиянам

Поправки затронут квоты на автотранспорт.

Министерство труда и соцзащиты изменит правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, родителям-одиночкам и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Баталину.

По ее словам, инициатива стала ответом на поступавшие жалобы от родителей. Отмечается, что поправки затронут квоты на автотранспорт. В настоящее время семьи, которые владеют двумя и более автомобилями, не могут рассчитывать на социальные выплаты. Сюда относятся также транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом.

По новым правилам при решении соцвыплатах такие автомобили учитываться не будут. Соответствующие изменения внесут в законодательство до конца этого года.

Ранее мы сообщали, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим будет выделено порядка 500 миллиардов рублей. Эти выплаты были анонсированы президентом России Владимиром Путиным. Так, пенсионерам разово выплатят по 10 тысяч рублей, а военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов - по 15 тысяч рублей.

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