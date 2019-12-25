Минтруд рассмотрит возможность введения четырехдневной недели

По словам главы ведомства, любая инициатива, поступающая в Минтруд, рассматривается.

Министерство труда России рассмотрит инициативу по внедрению четырехдневной рабочей недели, если таковая поступит. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.

Какого-либо конкретного комментария министр не стал давать, а также отметил, что готовность рассмотреть возможность введение "четырехдневки" не означает, что в ведомстве с ней "потенциально согласны".

Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <...> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать. Антон Котяков, глава Минтруда

Напомним, ранее замглавы Совета безопасности России, а на тот момент премьер-министр страны, Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве государств мира. Он считает, что такое решение было бы вполне разумным.

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