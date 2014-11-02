Минтруд призвал отказаться от потребительской корзины в России

Также планируют исключить ежеквартальное установление точной величины и размера прожиточного минимума.

Минтруд России выступил за упразднение института потребительской корзины. Об этом следует из пояснительных записок, опубликованных на портале нормативных правовых актов.

Также в ведомстве предложили исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума в России. Напомним, что в настоящее время, он рассчитывается по медианному доходу. В Минтруда заявили, что прожиточный минимум должен зависеть от уровня доходов большинства жителей России.

Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться. Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ для "РГ"

Напомним, с 1 января 2021 года в РФ прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда теперь считают из медианного дохода. Согласно этому, размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы, что составляет 12 792 рублей.

Ранее Минтруд предложил упростить получение пенсионных доплат шахтерам и летчикам.

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