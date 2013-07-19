Минтруд предложил упростить получение пенсионных доплат шахтерам и летчикам

Сбор различных бумаг для получения доплат планируют возложить на работодателей.

Министерство труда России планирует упростить процесс получения доплат для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных групп работников организаций угольной промышленности. Об этом информирует "Российская газета".

Согласно законопроекту, этим категориям работников не потребуется заниматься сбором различных документов и подтверждать свой трудовой стаж. Минтруд предлагает возложить эти обязанности на работодателей. Они будут должны предоставлять сведения о периодах работы и о заработке их подчиненных до 1 января 2022 года.

Также авторы документа предложили сократить объем документов, которые требуется предъявлять для оформления доплат, и упростить процедуру запроса архивных документов, требуемых для выплат пенсий.

Ранее Минтруд назвал условие начисления пособия беременным.

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