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Минтруд предложил упростить получение пенсионных доплат шахтерам и летчикам
Сегодня, 9:31
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phil_k

Минтруд предложил упростить получение пенсионных доплат шахтерам и летчикам

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Сбор различных бумаг для получения доплат планируют возложить на работодателей.

Министерство труда  России планирует упростить процесс получения доплат для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных групп работников организаций угольной промышленности. Об этом информирует "Российская газета".

Согласно законопроекту, этим категориям работников не потребуется заниматься сбором различных документов и подтверждать свой трудовой стаж. Минтруд предлагает возложить эти обязанности на работодателей. Они будут должны предоставлять сведения о периодах работы и о заработке их подчиненных до 1 января 2022 года.

Также авторы документа предложили сократить объем документов, которые требуется предъявлять для оформления доплат, и упростить процедуру запроса архивных документов, требуемых для выплат пенсий.

Ранее Минтруд назвал условие начисления пособия беременным.

Фото: pixabay.com

Теги: выплата пенчий, минтруд, получение доплат
Категории: Новости России, Лента новостей,

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