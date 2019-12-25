Минтруд назвал условие начисления пособия беременным

Антон Котяков рассказал о том, кто сможет получить дополнительное пособие.

Минтруд России назвал условие начисления пособия беременным. По информации от профильного ведомства, более 700 тысяч женщин, вставших на ранний учет по беременности получат от государства дополнительную материальную поддержку в размере 6350 рублей. Однако еще одним условиям для назначения соответствующей выплаты будет фактор о среднедушевом доходе семьи. Показатель должен составлять менее одного прожиточного минимума.

Дополнительную поддержку получат свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что о дополнительной поддержке беременных во время послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Он озвучил конкретные меры поддержки семей с детьми. В частности он рассказал о выплатах будущим мамам, которые находятся в трудной финансовой ситуации. По мнению главы Минтруда, такая выплата в России очень востребована. О необходимости ее увеличения говорили представители общественных организаций, родительского сообщества.

Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты.

Фото: Госдума РФ