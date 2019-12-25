Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты

Антон Котяков рассказал, сколько детей школьного возраста претендуют на единовременную выплату.

Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на социальные выплаты. О них во время послания Федеральному собранию рассказал российский президент Владимир Путин. Антон Котяков прокомментировал ситуацию журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник заявил, что на единовременную выплату по стране могут рассчитывать семьи с учащимися. Таких детей - порядка 17 млн человек.

Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Эксперт напомнил, что для правительство важной задачей является обеспечение граждан обозначенной выплатой в соответствии с принципом социального казначейства. Этот механизм предполагает получение денежных средств по факту. Россиянам не придется посещать инстанции, чтобы получить средства.

Путин заявил, что большинство госуслуг через три года должны предоставляться онлайн.

Фото: Krenlin.ru