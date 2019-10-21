Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в РФ

Накануне в СМИ появилась исследование HeadHunter, в ходе которого стало известно, что почти каждая десятая компания допукает увольнения сотрудников в 2020 году.
В министерстве ответили на исследование в комментарии РИА "Новости". В Минтруде не знают о методах подсчета компаний и заявили, что ситуацию на рынке труда в России можно назвать стабильной.
Всего к 1 октября в стране было зарегистрировано более 650 тысяч безработных, а в службах занятости находится 1,7 миллиона вакансий от работодателей.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в 2019 году стали зарабатывать 67 тысяч рублей.
Видео: YouTube / CareerOneStop
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