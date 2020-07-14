Росавиация разберется в участившихся случаях посадки самолетов на запасные аэродромы.

Минтранс поручил разобраться в сбое обслуживания рейсов из-за тумана. Такое заявление сделал заместитель главы профильного ведомства Игорь Чалик. Ситуация взята на контроль Росавиации. Известно, что в начале ноября из-за плохих погодных условий в российской столице 106 пассажирских самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Около 40% таких воздушных средств принял аэропорт Нижнего Новгорода.

По информации от специалистов, причинами сбоя в обслуживании рейсов, которые приземлились на запасных аэродромах, является " недостаточное взаимодействие" Государственной корпорации по организации воздушного движения. Замглавы Минтранса Игорь Чалик призвал коллег не допускать таких ситуаций в будущем. Об этом чиновник упомянул во время совещания, прошедшего 8 ноября.

В официальной пресс-службе Минтранса отказались от комментариев данной информации.

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Фото: Piter.tv

