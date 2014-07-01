Минюст предложил лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД

Срок лишения прав составит от года до полутора лет.

Министерство юстиции Российской Федерации предложило лишать россиян водительских удостоверений за три и более грубых нарушений правил дорожного движения, совершенных в течение года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Срок лишения прав составит от года до полутора лет. Предполагается, что данная мера должна повысить уровень безопасности на дорогах.

В проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД (три и более раза в течение одного года). из сообщения Минюста РФ

В ведомстве уточнили, что законопроект уже направлен на согласование. Отмечается, что в новом кодексе штрафы за нарушения правил дорожного движения повышены не будут, за исключением наказания за вождение в нетрезвом виде, если в машине есть несовершеннолетний младше 16 лет.

Ранее МВД и Минтранс предложили внести в ПДД изменения для электросамокатов.

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