Минстрой: стройотрасль в России никогда не успеет за автомобилизацией

Ирек Файзулин ответил на вопрос о размещении парковок в жилых домах.

Российское министерство по строительству рассказал о том, что строительная отрасль в России никогда не успеет за автомобилизацией. Соответствующее заявление в ходе правительственного часа сделал глава профильного ведомства Ирек Файзуллин. Чиновник выступил перед законодателями в нижней палате парламента. Он ответил на вопрос политиков о том, возможно ли включить в национальный проект "Жилье и городская среда" норматив по обеспеченности новых домов парковками. Соответствующий вопрос задал представитель от фракции "Новые люди". Депутат Владимир Плякин обратил внимание на то, что в нацпроекте за субъектами страны закреплены показателю по жилью, но не парковочных местам.

Мы никогда за автомобилизацией страны не успеем. Весь мировой опыт показывает, что без комплексных решений в этой части, особенно в первую очередь работы общественного транспорта, расширения улично-дорожной сети в городах, внедрения платных решений по парковкам, эту задачу не решить. Ирек Файзулин, глава Минстроя РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что решения по обеспеченности парковками принимают сами регионы. Еще одним важным моментом в решении проблемы является соответствие норматива к удорожанию квадратного метра на этих территориях. Глава Минстроя добавил, что чиновники не отстранились от вопроса, однако постановление должно быть вдумчивым.

Глава Минстроя Файзуллин рассказал о восстановлении четырех новых регионов России.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Фото и видео: Госдума России