Глава Минстроя Файзуллин рассказал о восстановлении четырех новых регионов России

Эксперты помогают новым гражданам РФ получить единовременную выплату.

Глава российского министерства по строительству Ирек Файзуллин рассказал депутатам Государственной Думы о восстановлении четырех новых регионов страны: гражданских объектов и инфраструктуры в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ходе правительственного часа чиновник пояснил политикам, что с июня прошлого года специалисты восстановили там свыше 4,5 тысяч объектов и создали 46 новых. В плане работ значатся мероприятия, которые касаются 2261 объекта для реконструкции и 62 новых объекта, которые должны быть построены с нуля.

За такой короткий промежуток было восстановлено 4763 объекта и 46 новых объектов было построено. Особенно важно выделить вклад строителей в данные процесс. В самые активные периоды у нас на настройках в новых регионах до 46 тыс. человек работало. Ирек Файзуллин, глава Минстроя

Глава Минстроя добавил, что одновременно ведётся предоставление необходимых мер поддержки жителям Херсонской области, которые в экстренном порядке на территории других российских субъектов. Единовременная выплата была предоставлена гражданам, которые подали соответствующие заявления. Правительство приняло таких 44 839 заявлений.

Минстрой формирует программу мероприятий по модернизации объектов ЖКХ в новых регионах.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ