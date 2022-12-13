  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:56
73
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минстрой формирует программу мероприятий по модернизации объектов ЖКХ в новых регионах

0 0

Ирек Файзуллин рассказал о проведении отопительного сезона по стране.

Российское министерство по строительству формирует программу мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунальных услуг в новых регионах страны. Соответствующей информацией с правительством при участии президента Владимира Путина поделился глава профильного ведомства Ирек Файзуллин. Чиновник пояснил, что отопительный период на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводит в штатном режиме. работы там будут вестись при привлечении инфраструктурных бюджетных кредитов.

На территории в сумме не менее 50 млрд рублей сейчас формируется программа мероприятий по модернизации инженерных и коммунальных объектов новых регионов с целью доведения их до норматива

Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Эксперт подчеркнул, что в новых регионах сформированы аварийные службы, поэтому все происшествия устраняются на местах в нормативные сроки.

Файзуллин: качество коммунальных услуг за два года улучшится для 3 млн россиян.

Фото и видео: Правительство России

Теги: жкх, ирек файзуллин, кабмин, минстрой, новые регионы, отопительный сезон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии