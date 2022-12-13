Файзуллин: качество коммунальных услуг за два года улучшится для 3 млн россиян

В Минстрое рассказали о модернизации инженерных сетей по стране.

Российский министр по строительству и услугам ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что качество коммунальных услуг за два года улучшится для трех миллионов граждан страны. Соответствующей статистикой чиновник поделился на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина. Он пояснил, что программа на 2023-2024 года предусматривает замену около восьми тысяч километров инженерных сетей, а также свыше сотни объектов инфраструктуры.

В целом программа 2023-2024 годов предусматривает обеспечение замены не менее 8 тыс. км инженерных сетей и более 100 объектов и предполагает снизить аварийность коммунальных инфраструктуры и улучшить качество коммунальных услуг для почти 3 млн человек. Йрек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что уже одобрены 16 региональных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Планируется обновить 2 187 км сетей. На это чиновники выделят финансирование в размере 28,7 миллиардов рублей, 18,7 млрд из них пойдут из федерального бюджета. Разработку региональных программ власти страны планируют завершить до конца февраля текущего года.

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Фото и видео: Правительство России