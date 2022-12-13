Хуснуллин: объемы строительства в РФ по итогам 2022 года выросли на 6%

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что общие объемы строительства в стране о итогам 2022 года выросли на шесть процентов по сравнению с показателями за 2021 год. Соответствующее заявление чиновник сделал на правительственном совещании, в котором также принимает участие глава государства Владимир Путин.
Мы точно видим, что по этому году рост в стройке у нас будет не ниже 6% к прошлому году.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Ранее на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации России глава министерства по строительству Ирек Файзуллин говорил о том, что на конец прошлого года объем ввода жилья в стране составил около 102 миллионов квадратных метров.
Хуснуллин: в РФ остаются проблемы с замещением импортных скоростных лифтов.
Фото и видео: Правительство России
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