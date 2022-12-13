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Хуснуллин: объемы строительства в РФ по итогам 2022 года выросли на 6%

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Вице-премьер РФ рассказал о рекорде по созданию жилищного строительства.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что общие объемы строительства в стране о итогам 2022 года выросли на шесть процентов по сравнению с показателями за 2021 год. Соответствующее заявление чиновник сделал на правительственном совещании, в котором также принимает участие глава государства Владимир Путин.

Мы точно видим, что по этому году рост в стройке у нас будет не ниже 6% к прошлому году.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Ранее на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации России глава министерства по строительству Ирек Файзуллин говорил о том, что на конец прошлого года объем  ввода жилья в стране составил около 102 миллионов квадратных метров.

Хуснуллин: в РФ остаются проблемы с замещением импортных скоростных лифтов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: жилищное строительство, марат хуснуллин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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