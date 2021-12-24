Хуснуллин: в РФ остаются проблемы с замещением импортных скоростных лифтов

Вице-премьер РФ оценил необходимость изготовления в стране скоростных лифтов.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что в стране остаются проблемы с замещением импортозамещением. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт добавил, что сейчас фиксируются проблемы с поставками скоростных лифтов из-за введенных западных санкций. При этом на территории страны эти лифты не производятся. Специалист напомнил о том, что глобальных проблем в отрасли эти ограничения не создали.

В целом по стройке есть ряд проблем, например, у нас проблема с лифтами скоростными. Я знаю, что ребята отрабатывают различные варианты, и думаю, что эту проблему закроем. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

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