Хуснуллин: власти РФ в 2023 году более активно займутся вопросами ЖКХ

Вице-премьер РФ рассказал о необходимости изменить тренд по износу коммунальной инфраструктуры.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что в 2023 году чиновники и власти страны более активно займутся вопросами ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт уверен, что проблемы в данной сфере требуется решать более активно. При этом тематика относится к региональной повестке. Чиновник добавил, что ряд вопросов связан с некачественными управляющими компаниями, неправильной работой концессионерами или с циклами по части тарифов.

Мы несколько раз подходили к этому снаряду… Тема ЖКХ тяжелая, вызывает недовольство у людей… Там много системных накопившихся проблем. И мы все-таки в 2023 году поставили себе задачу более активно этим заниматься. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Вице-премьер пояснил, что сейчас в России износ коммунальной инфраструктуры идет быстрее, чем его обновление. Перед правительством стоит задача по изменению этого тренда.

Хуснуллин считает, что удержать набранные темпы в стройке будет "неимоверно тяжело".

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

