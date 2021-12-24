Хуснуллин считает, что удержать набранные темпы в стройке будет "неимоверно тяжело"

Вице-премьер РФ рассказал о работе по строительству во время СВО.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что удержать рекордные набранные темпы в строительстве будет "неимоверно тяжело" в 2023 году. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он напомнил, что страна проходит через специальную военную операцию. Однако правительство смогло договориться о том, что СВО должно идти своим чередом, а мирные задачи - своим.

Будет очень тяжело удержать темп, просто неимоверно тяжело. Мы не остановили, не сократили ни одного плана. Это дало результаты, поэтому задача сейчас - не допустить падение, это будет непросто, но мы будем стремиться. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что опыт любых экономических кризисов показывает стране, что в такие периоды строительная отрасль падает два-три года, после чего - еще два-три года поднимается. Марат Хуснуллин заметил, что пандемия ковида нанесла серьезный удар отрасли в 2020 году, однако, показатели сильно не упали, как и в 2021 году.

Хуснуллин заявил о введении рекордных 100 млн кв. м жилья в России по итогам 2022 года.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live