Хуснуллин считает, что удержать набранные темпы в стройке будет "неимоверно тяжело"

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что удержать рекордные набранные темпы в строительстве будет "неимоверно тяжело" в 2023 году. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он напомнил, что страна проходит через специальную военную операцию. Однако правительство смогло договориться о том, что СВО должно идти своим чередом, а мирные задачи - своим.
Будет очень тяжело удержать темп, просто неимоверно тяжело. Мы не остановили, не сократили ни одного плана. Это дало результаты, поэтому задача сейчас - не допустить падение, это будет непросто, но мы будем стремиться.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Эксперт добавил, что опыт любых экономических кризисов показывает стране, что в такие периоды строительная отрасль падает два-три года, после чего - еще два-три года поднимается. Марат Хуснуллин заметил, что пандемия ковида нанесла серьезный удар отрасли в 2020 году, однако, показатели сильно не упали, как и в 2021 году.
Хуснуллин заявил о введении рекордных 100 млн кв. м жилья в России по итогам 2022 года.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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