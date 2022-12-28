Хуснуллин заявил о введении рекордных 100 млн кв. м жилья в России по итогам 2022 года

Вице-премьер РФ рассказал об улучшении жилищных условий 3,6 млн семей.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о введении рекордных 100 миллионов квадратных метров жилья в России по итогам 2022 года. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт отметил, что такие объемы строительства помогли улучшить жилищные условия для 3,6 миллиона семей по стране. В начале ноября текущего года специалист прогнозировал ввод жилья на уровне 93-95 млн квадратных метров. Однако прогнозы удалось превзойти.

Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 млн кв. м перешагнем, к концу января будет понятно, сколько жилья будет построено точно, но это уже точно больше 100 млн кв.м. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что в 2021 году в России был достигнут рекордный за новейшую историю ввод жилья. Речь идет о 92,6 миллионах квадратных метров. В 2022 году показатель составил 82,2 млн кв. м.

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