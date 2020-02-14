Минск хочет от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам

Лукашенко напомнил, что Россия как правопреемница СССР должна исполнять обещания советского правительства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия могла бы поставлять в пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС белорусские районы газ по более низкой цене. Об этом сообщило ИА Sputnik Беларусь.

Лукашенко напомнил, что Россия как правопреемница СССР должна исполнять обещания советского правительства. Поэтому глава Белоруссии задается вопросом, почему его стране, которая больше всего пострадала от взрыва, не оказывает поддержка.

Поэтому, считает он, газ для пострадавших районов Белоруссии должен быть дешевле.

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. Площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составляла 46,5 тысячи квадратных километров.

Лукашенко пригрозил РФ санкциями из-за ситуации с БелАЭС.

Видео: YouTube/ CTVBY