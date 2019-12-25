Дмитрий Пиневич раскрыл планы по изготовлению препарата для профилактики коронавируса российской разработки.

Минск с октября запустит производство российской вакцины от COVID-19. Об этом местным журналистам рассказал глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич. Чиновник объяснил, что правительство сохраняет намерение изготавливать препарат в соответствии с полным циклом.

То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. У нас два совместных проекта с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н. Ф. Гамалеи.



Дмитрий Пиневич, глава Минздрава Белоруссии

Эксперт подчеркнул, что на данный момент на одной из производственных площадок Белоруссии производится розлив "Спутника V". Еще на одном объекте ведется реконструкция цеха. Пиневич также зафиксировал интерес Минска к облегченной версии вакцины - "Спутник Лайт".

Компания "Биокад" будет производить вакцину "Спутник Лайт" в Петербурге.

Фото: Минздрав России, www.sb.by