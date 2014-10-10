Компания "Биокад" будет производить вакцину "Спутник Лайт" в Петербурге

Вакцинировать граждан начнут только в следующем году.

Вакцину "Спутник Лайт" будут производить в Петербурге, а также на еще семи предприятиях в России. Об этом узнал "Интерфакс" со ссылкой на реестр лекарственных средств Минздрава.

В Северной столице производством займется "Биокад". Также препарат будут производить "Биннофарм", "Генериум", "Р-Фарм", два предприятия "Лекко", "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод", Центр им. Гамалеи.

Вакцину планируют ввести в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Ее можно хранить полгода в темном месте при температуре не выше -18 градусов, если препарат заморожен, и при температуре 2-8 градусов, если он жидкий.

Напомним, "Спутник Лайт" зарегистрировали накануне. Эффективность составила около 80%.

Фото: Piter.TV