Компания "Биокад" будет производить вакцину "Спутник Лайт" в Петербурге

Вакцину "Спутник Лайт" будут производить в Петербурге, а также на еще семи предприятиях в России. Об этом узнал "Интерфакс" со ссылкой на реестр лекарственных средств Минздрава.
В Северной столице производством займется "Биокад". Также препарат будут производить "Биннофарм", "Генериум", "Р-Фарм", два предприятия "Лекко", "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод", Центр им. Гамалеи.
Вакцину планируют ввести в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Ее можно хранить полгода в темном месте при температуре не выше -18 градусов, если препарат заморожен, и при температуре 2-8 градусов, если он жидкий.
Напомним, "Спутник Лайт" зарегистрировали накануне. Эффективность составила около 80%.
Фото: Piter.TV
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