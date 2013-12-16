Судмедэксперт раскрыл подробности гибели иностранца около литовской границы.

Минск назвал причиной смерти иракского мигранта кровопотерю после избиения. Представители Комитета судебных экспертиз в Белоруссии рассказали, что иностранец скончался от геморрагического шока после значительной потери крови. Такое заявление в эфире местного телеканала "Беларусь 1" сделал главный судмедэксперт республики Юрий Овсиюк.

Кровоподтеки настолько большие, что сопровождались размозжением подкожно-жировой клетчатки, формированием межмышечных гематом. И в конечном итоге причиной смерти нашими экспертами установлен геморрагический шок. Юрий Овсиюк, главный судмедэксперт Белоруссии

По словам специалиста, пострадавшему было нанесено не менее 30 ударов. На теле жертвы зафиксировано кровоподтеки на верхних и нижних конечностях, а также перелом ребра. Предположительно, мигранта били с большой силой твердым тупым оружием. К такому виду можно отнести палки или дубинки.

На своем опыте могу сказать, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, нет повреждений жизненно-важных органов. Юрий Овсиюк, Юрий Овсиюк, главный судмедэксперт Белоруссии

Напомним, что в Белоруссии по факту гибели мигранта около государственной границы Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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