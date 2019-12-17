Полиция будет еще более тесно сотрудничать с коллегами.

Минск и Москва объединят информационные ресурсы, связанные с миграцией. Алексей Бегун высоко оценил взаимодействие оперативников в противодействии нелегальной миграции. Представитель МВД Минска рассказал, что проект интеграции предусматривает совместные ресурсы. Об этом спикер заявил в интервью изданию "На страже".

Это свидетельствует в первую очередь об эффективности работы служб, органов внутренних дел, органов госбезопасности и пограничной службы, а также о налаженном сотрудничестве с коллегами из России прокомментировал эксперт

Объединенные ресурсы будут включать в себя данные о пребывании на территории двух стран иностранных граждан. Чиновник надеется, что концепцию с новыми подходами одобрят и утвердят. В документе прописаны механизмы объединения информационных сервисов и консолидация усилий. Минск вместе с Москвой будут проводить мероприятия по контролю за пребыванием приезжих, депортации и высылки. Также ведомства займутся решением вопросов, связанных с вопросами гражданства и убежища.

Ранее Piter.tv писал о том, что интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить.

