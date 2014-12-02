Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок

Инициативу рассмотрят в Минэкономразвития, Минфине и Ростуризме.

Минпросвещения России предложило ввести льготы на покупку семейных путевок. Об этом в ходе слушаний в Общественной палате заявила глава департамента по государственной политике в сфере воспитания и дополнительного образования, а также детского отдыха Наталия Наумова.

В рамках исполнения 69 пункта плана Десятилетия детства мы внесли предложение по возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов Наталия Наумова, представитель Минпросвещения РФ

Известно, что предложение по вводу льгот Минпросвещения внесло предложение на рассмотрение чиновникам из Минэкономразвития, Минфина и Ростуризма. Эксперты полагают, что такая мера должна быть реализована в качестве поддержки семей, которые планируют выезжать на отдых всем составом.

Голикова поручила усилить контроль за питанием учащихся начальных классов.

Видео: Общественная Палат РФ