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Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях
Сегодня, 10:19
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matveyvn

Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях

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Отмечается, что подросткам и детям свойственно такое поведение как "любопытство, безобидная шалость, позерство".

Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях. Заявление опубликовано на официальной странице ведомства "ВКонтакте".

В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января.

цитата из сообщения Минпросвещения

Чиновники отметили, что подросткам и детям свойственно такое поведение как "любопытство, безобидная шалость, позерство". Министерство предлагает родителям оградить детей от прогулок.

Ранее родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в поддержку Навального.

Фото: pixabay.com

Теги: минпросвещения, митинги, протест
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Nikita200615
Сегодня 10:48

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