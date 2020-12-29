Отмечается, что подросткам и детям свойственно такое поведение как "любопытство, безобидная шалость, позерство".

Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях. Заявление опубликовано на официальной странице ведомства "ВКонтакте".

В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. цитата из сообщения Минпросвещения

Чиновники отметили, что подросткам и детям свойственно такое поведение как "любопытство, безобидная шалость, позерство". Министерство предлагает родителям оградить детей от прогулок.

Ранее родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в поддержку Навального.

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