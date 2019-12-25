Татьяна Голикова поручила усилить контроль за питанием учащихся начальных классов. Об этом говорится в сообщении секретариата российского вице-премьера. чиновники уточнили, что следить более тщательно будут, в том числе, за качеством поставляемых в учебные учреждения продуктов.
Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов рекомендовано усилить контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов, в том числе за качеством представляемой услуги по организации питания и поставляемым пищевым продуктам в общеобразовательные организации. О принятых мерах доложить в правительство
сообщение Голиковой
Известно, что по результатам заседания штаба по организации бесплатного горячего питания в школах вице-премьер дала ряд поручений. Минсельхоз РФ вместе с Роспотребнадзором и Минпромторгом продолжать мониторить организации, которые привлекаются к поставкам продуктов питания. Региональным властям рекомендовано также проводить регулярный мониторинг за ситуацией, а также по результатам родительского контроля формировать предложения по улучшению питания для детей.
В Минпросвещении проанализируют опыт российских регионов в организации здорового питания для школьников.
Голикова сообщила о росте смертности в РФ на 17,9% в 2020 году.
Фото: Правительство России
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