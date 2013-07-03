Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

При этом Голикова отметила, что показатели заболеваемости в разных регионах России очень сильно отличаются.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом Голикова отметила, что показатели заболеваемости в разных регионах России очень сильно отличаются.

В два и более раз выше среднего по РФ показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге. Татьяна Голикова, вице-премьер

Самый минимальный уровень заболеваемости зафиксирован в Татарстане, Дагестане, Чечне, НАО, Краснодарском крае.

По словам Голиковой, в стадии снижения, стабильного снижения находятся 29 регионов России, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация в двух регионах страны – это Костромская и Псковская области.

На прошлой неделе Голикова заявила, что на модернизацию здравоохранения за пять лет направят 558 миллиардов рублей.

Видео: Youtube/Россия 24