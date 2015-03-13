В модернизации первичного звена в России будет задействовано более трёх тысяч учреждений здравоохранения.

Первый вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию здравоохранения за пять лет направят 558 миллиардов рублей. Об этом она рассказала на совещании с региональными министрами и вице-губернаторами.

По словам Голиковой, средства будут выделяться из региональных и федерального бюджетов. В 2021 году запланировано выделение ста миллиардов рублей.

Из них 89 миллиардов - наших и 11 миллиардов — региональных. Татьяна Голикова, первый вице-премьер РФ

Она отметила, что в модернизации первичного звена в России будет задействовано более трёх тысяч учреждений здравоохранения. Изменения затронут до 40 миллионов граждан.

Ранее Голикова заявила о миллионе ВИЧ-положительных в России.

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