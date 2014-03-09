Голикова заявила о миллионе ВИЧ-положительных в России

Из них 60% – мужчины.

Число россиян, инфицированных ВИЧ, составило 1,1 млн на 31 декабря 2020 года, 60% из них – мужчины. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила, что в 2020 году на 100 тысяч населения показатель заболевания составил 40,77. При этом в 2020 году, по сравнению с 2019 годом на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Наибольшее количество зараженных среди россиян - в возрасте 30-44 лет.

Также Татьяна Голикова отметила, что за 3 года общий объем средств федерального бюджета на покупку антиретровирусных препаратов и субсидии регионам на мероприятия по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями вырос с 27,2 миллиарда рублей в 2019 году до 32,4 миллиарда рублей в 2021 году.

В конце 2020 года "Вектор" сообщил об эффективности российской вакцины от ВИЧ.

Видео: Youtube/Россия 24