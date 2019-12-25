"Вектор" сообщил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

В научном центре "Вектор" сообщили об эффективности российской вакцины от ВИЧ. В ходе первых испытаний она показала способность вырабатывать антитела к вирусу.
Как сообщает "Интерфакс", эти результаты были подтверждены у 100% добровольцев.
ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы - у 80%
Пресс-служба "Вектора"
Ранее глава Верховной Рады усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса
Фото: Pixabay.com
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