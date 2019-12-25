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"Вектор" сообщил об эффективности российской вакцины от ВИЧ
Сегодня, 11:46
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d_s_sarkisov

"Вектор" сообщил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

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В ходе первых испытаний она показала способность вырабатывать антитела к вирусу.

В научном центре "Вектор" сообщили об эффективности российской вакцины от ВИЧ. В ходе первых испытаний она показала способность вырабатывать антитела к вирусу.

Как сообщает "Интерфакс", эти результаты были подтверждены у 100% добровольцев.

ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы - у 80%

Пресс-служба "Вектора"

Ранее глава Верховной Рады усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцина, вектор, вич
Категории: Лента новостей, Новости России,

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