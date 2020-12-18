Глава Верховной Рады усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса

По его мнению, Украина "должна идти путем развитых государств" и брать проверенные препараты.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает "Страна.ua".

По мнению спикера, Украина "должна идти путем развитых государств" и брать проверенные препараты.

Упомянули Великобританию: они же не "Спутником" вакцинировались. Там другая вакцина. Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих людей. Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев хочет получить первую партию вакцины Pfizer в январе 2021 года.

Ранее Путин назвал текущий уровень защиты российской вакцины от коронавируса.

Видео: YouTube / ТСН