Глава Верховной Рады усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает "Страна.ua".
По мнению спикера, Украина "должна идти путем развитых государств" и брать проверенные препараты.
Упомянули Великобританию: они же не "Спутником" вакцинировались. Там другая вакцина. Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих людей.
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев хочет получить первую партию вакцины Pfizer в январе 2021 года.
Ранее Путин назвал текущий уровень защиты российской вакцины от коронавируса.
Видео: YouTube / ТСН
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