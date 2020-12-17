Путин назвал текущий уровень защиты российской вакцины от коронавируса

В нынешнем году в России начали производить отечественные препараты в нужном количестве.

Президент России Владимир Путин оценил уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что в нынешнем году стали производить отечественные препараты в нужном количестве. Путин также напомнил, что Россия стала первой страной в мире, создавшей "хорошую" вакцину от COVID-19. Ее уровень защиты достигает 97%, и за все время не было ни одного серьезного случая, связанного с действием препарата.

Ранее Путин заявил, что Россия "начинает слезать с нефтегазовой иглы".

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина