Голикова сообщила о росте смертности в РФ на 17,9% в 2020 году

При этом в январе 2021 года зафиксировано снижение показателей смертности от коронавируса.

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

При этом в январе 2021 года зафиксировано снижение показателей смертности от коронавируса (на 11%) по сравнению с декабрем 2020 года

Вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ просматривается устойчивое снижение показателей смертности. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Видео: Youtube/Россия 24