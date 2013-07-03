Голикова сообщила о росте смертности в РФ на 17,9% в 2020 году

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.
Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
При этом в январе 2021 года зафиксировано снижение показателей смертности от коронавируса (на 11%) по сравнению с декабрем 2020 года
Вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ просматривается устойчивое снижение показателей смертности.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.
Видео: Youtube/Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все