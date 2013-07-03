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Голикова сообщила о росте смертности в РФ на 17,9% в 2020 году

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При этом в январе 2021 года зафиксировано снижение показателей смертности от коронавируса.

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

При этом в январе 2021 года зафиксировано снижение показателей смертности от коронавируса (на 11%) по сравнению с декабрем 2020 года

Вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ просматривается устойчивое снижение показателей смертности.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: коронавирус, смертность, татьяна голикова
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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