Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Новый договор подписан с "Байкал-Инжиниринг".

Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку самолета на замену Ан-2. Известно, что он будет представлять собой легкое многоцелевое воздушное средство для местных линий.Об этом сообщили "РИА Новости".

По итогам проведенного конкурса 10 октября 2019 года с ООО "Байкал Инжиниринг" заключен контракт на НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий прокомментировали в ведомстве

Серийное производство самолета будет развернуто на базе Улан-Удэнского авиационного завода. Производство входит в состав холдинга "Вертолеты России". Ранее разработали самолет ТВС-2ДТС, который будет являться технологическим демонстратором. Ранее предполагалось, что ТВС-2ДТС "Байкал" заменит одномоторный самолет Ан-2, созданный на базе "Кукурузника". Разработчики надеялись начать его изготовление в 2021 году на том же заводе, но сведения журналистов оказались не до конца верными.

Полученный при создании демонстратора, равно как и при выполнении других НИОКР, научно-технический задел планируется использовать при разработке серийного самолета в рамках реализации проекта добавили чиновники

Ранее Piter.tv писал о том, что Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку самолета вместо Ан-2.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/MPZ FLIGHT & TECH VIDEOS, KNIGHT FLIGHT VIDEO