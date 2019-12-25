Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск противовирусных и антибиотиков

Препараты помогают в лечении коронавируса.

Минпромторг России рекомендовал производителям увеличить выпуск противовирусных и антибиотиков. Об этом сообщается в официальном сообщении ведомства. Чиновники напомнили, что многие препараты также используются для лечения COVID-19.

Мы дали всем производителям задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков. Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц Сергей Цыб, первый заместитель министра промышленности и торговли России

На данный момент известно, что в списке рекомендованных Минздравом к лечению коронавирусной инфекции указан 21 препарат. Из них 15 - производятся на территории России.

Минпромторг упростил работу системы маркировки лекарств.

Фото: Piter.tv