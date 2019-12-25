Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск противовирусных и антибиотиков

Минпромторг России рекомендовал производителям увеличить выпуск противовирусных и антибиотиков. Об этом сообщается в официальном сообщении ведомства. Чиновники напомнили, что многие препараты также используются для лечения COVID-19.
Мы дали всем производителям задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков. Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц
Сергей Цыб, первый заместитель министра промышленности и торговли России
На данный момент известно, что в списке рекомендованных Минздравом к лечению коронавирусной инфекции указан 21 препарат. Из них 15 - производятся на территории России.
Минпромторг упростил работу системы маркировки лекарств.
Фото: Piter.tv
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