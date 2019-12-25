Минпромторг расширит перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей.

Минпромторг РФ планирует до 1 марта 2021 года обновить перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 примерно в течение трех лет с момента выпуска. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере и так далее по возрастающей.

На данный момент в перечень входят: Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, BMW, Infiniti, Jaguar, Mercedes Benz, Porsche, Lexus, Bentley, Ferrari, Maserati и другие.

В России может подорожать ремонт автомобилей.

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