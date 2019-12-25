Петербурженка отсудила у бывшего мужа половину денег, потраченных на любовницу

Роман на стороне обошелся петербуржцу почти в 700 тысяч рублей.

В Петербурге суд обязал мужчину выплатить бывшей супруге 694 893 рубля за деньги, которые он в течение 2 лет переводил своей любовнице из семейного бюджета. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Об измене женщина узнала после того, как знакомый ее мужа выяснил, что его возлюбленная одновременно встречается с близким другом. Решив отомстить, мужчина рассказал о происходящем жене товарища.

Петербурженка проверила банковское приложение супруга и обнаружила переводы другой женщине на общую сумму 1 389 787 рублей. После этого она подала на развод и обратилась в суд, потребовав вернуть половину этих средств.

Суд установил, что деньги относились к общему имуществу супругов, а доказательств того, что средства были потрачены на нужды семьи, представлено не было. В результате иск удовлетворили полностью и взыскали с бывшего мужа 694 893 рубля.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала мигранта, которого разыскивали 11 лет за два преступления.

Фото: Piter.TV