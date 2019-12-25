Петербургская биржа зафиксировала сотни тысяч тонн внебиржевых сделок с топливом

Внебиржевой рынок топлива в России начали переводить на новую систему учета.

В сентябре на Петербургской бирже зарегистрировали первые внебиржевые сделки с нефтепродуктами объемом от 1 тонны. Их общий объем составил 578,2 тыс. тонн. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Биржа ведет реестр внебиржевых договоров на поставку бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, авиатоплива и топочного мазута.

С 1 сентября 2026 года компании и индивидуальные предприниматели могут добровольно передавать в реестр сведения о заключенных внебиржевых договорах на поставку нефтепродуктов объемом от 1 до 60 тонн. Такое правило предусмотрено постановлением правительства РФ № 1111. С 1 марта 2027 года регистрация таких договоров станет обязательной.

Кроме того, с 16 сентября на Петербургской бирже необходимо регистрировать все внебиржевые договоры на поставку нефтепродуктов объемом от 1 тонны, если ранее эта продукция была приобретена на биржевых торгах.

По данным ФАС, в сентябре к регистрации договоров на поставку нефтепродуктов объемом до 60 тонн присоединились 100 компаний.

В ведомстве считают, что учет внебиржевых сделок поможет повысить прозрачность и предсказуемость рынка, а также снизить риски манипулирования ценами на нефтепродукты.

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Фото: Piter.TV