Новый зоопарк в Петербурге могут построить за счет частного инвестора

Петербург не заложил деньги на проектирование нового зоопарка.

В Петербурге не предусмотрели средства на проектирование нового зоопарка в адресно-инвестиционной программе на ближайшие 3 года. Об этом на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания сообщил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

По словам чиновника, проект планируют реализовать на условиях государственно-частного партнерства. В таком формате проектирование обычно берет на себя частный инвестор, который затем строит объект по разработанному проекту. Зырянов считает такой подход целесообразным и в случае с новым зоопарком.

Соглашение о намерениях по строительству объекта город заключил с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас проект находится на предпроектной стадии.

Предложения от инвестора в Смольном рассчитывают получить до конца 2026 года. Если они не поступят и в следующем году, власти Петербурга намерены искать другие способы реализации проекта.

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Фото: Piter.tv