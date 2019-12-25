Пять поражений решили судьбу Ларионова в СКА, считает Фетисов

Фетисов высказался об увольнении Ларионова с поста главного тренера СКА.

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера петербургского СКА. В интервью РИА Новости он назвал ситуацию печальной и отметил, что серия из пяти поражений подряд могла стать поводом для отставки.

СКА объявил о прекращении сотрудничества с 65-летним специалистом 18 октября. Его место занял бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин.

Последним матчем Ларионова во главе армейцев стала встреча с тольяттинской "Ладой", в которой петербуржцы уступили со счетом 0:1. Это поражение стало для команды пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ. После 15 игр СКА набрал 17 очков и занимает восьмое место в Западной конференции.

Фетисов отметил, что Ларионову не удалось проработать в клубе весь сезон. По его словам, команда с большими амбициями не добилась ожидаемых результатов, а пять поражений подряд стали весомым основанием для кадрового решения. При этом депутат подчеркнул, что не знает, были ли неудачи связаны с травмами хоккеистов или другими обстоятельствами.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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