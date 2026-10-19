В Петербурге сотрудники ГАИ привлекли водителя к ответственности за выезд на встречку

Видео с данным правонарушением нашли в социальных сетях.

Демонстративное нарушение правил дорожного движения не осталось незамеченным. Видео с выездом на встречную полосу оказалось в социальных сетях, и его нашли сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

Автовладельца оперативно вычислили. В руках у мужчины теперь заслуженный административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Также с водителем провели профилактическую беседу. В результате за маневр ему грозит штраф или лишение прав.

Ваши опасные маневры на дороге – это не только риск для жизни, но и повод для пристального внимания со стороны Госавтоинспекции. Мы видим все. Пресс-служба ГАИ

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель самоката, сбивший женщину на Народной улице.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти