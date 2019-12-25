Минпромторг упростил работу системы маркировки лекарств

Покупатели не заметят изменений при покупке препаратов.

Минпромторг России упростил работу системы маркировки лекарств. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Чиновники привели слова министра Дениса Мантурова. На данный момент известно, что система маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. При этом никаких задержек для граждан при покупке медицинских препаратов власти не прогнозируют. На данный момент остаются проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью компаний-дистрибуторов и ряда аптечных организаций по маркировке товаров.

Пока опт и розница решают эти вопросы, мы решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки Денис Мантуров, глава Минпромторга

В ведомстве пояснили, что при посещении аптеки покупатель сможет в привычном режиме выбирать лекарство, оплатить его и получить заказ на руки.

В России произведут около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца октября.

Фото: Piter.tv