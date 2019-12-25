Денис Мантуров назвал основную задачу ведомства в рамках борьбы с коронавирусом.

В России произведут около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца октября. Об этом в интервью журналистам телеканала "Россия 24" рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник уточнил, что основной задачей на сегодня для ведомства является обеспечение перехода от производства малого объема препарата против COVID-19 к крупномасштабному изготовлению.

До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз вакцины Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Напомним, что ранее эксперт заявил, что выпуск вакцины будет постепенно увеличен с 800 тысяч доз в ноябре до 15 млн доз к весне 2021 года. Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавируса появилась в России 11 августа. Разработкой занимались представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Препарат прошел клинические испытания в июне и июле 2020 года.

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Фото: Минздрав России

