Глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит

Сейчас ведомство вместе с промышленностью отрабатывают алгоритмы перевода на удалённую работу.

Глава Минпромторга Денис Мантуров не увидел необходимости закрывать магазины и общепит. По его словам, они могут продолжать работать при условии, что будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

Мантуров отметил, что магазины и общепит будут работать, если не будет резкого увеличения случаев заражения COVID-19.

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Он отметил, что в каждом субъекте страны руководство принимает решения, исходя их сложившейся обстановки.

Мантуров добавил, что сейчас ведомство вместе с промышленностью отрабатывают алгоритмы перевода на удалённую работу части сотрудников — при условии, что это не скажется на работе компании.

Ранее Мантуров заявил, что авиакомпании получат самолет МС-21 до конца 2021.

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