Глава Минтруда Денис Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%. Заявление он сделал в интервью Bloomberg.
Мантуров отметил, что падение российской валюты — это "круто", так как заставит российских производителей меньше полагаться на импортные комплектующие и сырьё. Министр считает, что всё это станет благополучными условиями для российского бизнеса, который не зависит от иностранной продукции.
В материале издания отмечено, что падение рубля произошло из-за падения цен на нефть и газ на западных рынках. Повлияла и пандемия COVID-19.
При этом Мантуров подчеркнул, что, несмотря на спад во втором квартале, экономика РФ восстановилась за лето — и во многих сферах рост был очень быстрым.
Мы надеемся, что пик позади.
Денис Мантуров, глава Минпромторга
Ранее глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит.
Фото: pixabay.com
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