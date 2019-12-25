Он подчеркнул, что, несмотря на спад во втором квартале, экономика РФ восстановилась за лето.

Глава Минтруда Денис Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%. Заявление он сделал в интервью Bloomberg.

Мантуров отметил, что падение российской валюты — это "круто", так как заставит российских производителей меньше полагаться на импортные комплектующие и сырьё. Министр считает, что всё это станет благополучными условиями для российского бизнеса, который не зависит от иностранной продукции.

В материале издания отмечено, что падение рубля произошло из-за падения цен на нефть и газ на западных рынках. Повлияла и пандемия COVID-19.

При этом Мантуров подчеркнул, что, несмотря на спад во втором квартале, экономика РФ восстановилась за лето — и во многих сферах рост был очень быстрым.

Мы надеемся, что пик позади. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Ранее глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит.

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