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Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%
Сегодня, 8:38
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matveyvn

Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%

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Он подчеркнул, что, несмотря на спад во втором квартале, экономика РФ восстановилась за лето.

Глава Минтруда Денис Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%. Заявление он сделал в интервью Bloomberg.

Мантуров отметил, что падение российской валюты — это "круто", так как заставит российских производителей меньше полагаться на импортные комплектующие и сырьё. Министр считает, что всё это станет благополучными условиями для российского бизнеса, который не зависит от иностранной продукции.

В материале издания отмечено, что падение рубля произошло из-за падения цен на нефть и газ на западных рынках. Повлияла и пандемия COVID-19.

При этом Мантуров подчеркнул, что, несмотря на спад во втором квартале, экономика РФ восстановилась за лето — и во многих сферах рост был очень быстрым.

Мы надеемся, что пик позади.

Денис Мантуров, глава Минпромторга

Ранее глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит.

Фото: pixabay.com

Теги: мантуров, минпромторг, падение рубля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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