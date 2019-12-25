Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Чиновники уверены, что это создаст "социальное напряжение" во время самоизоляции.

Минпромторг России рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на представителей ведомства. По данным издания, чиновники рекомендуют местным властям не ограничивать продажи спиртных напитков на время самоизоляции без крайней необходимости. Данный совет размещен в тексте указаний по работе организаций, которые обеспечивают работу товаропроводящих сетей. Документ подписал глава министерства Денисом Мантуровым. В ведомстве рассказали, что соответствующий указ направлен по адресам всех глав российских регионов.

В Минпромторге считают, что новые ограничения в реализации алкогольной продукции негативно скажутся на росте нелегального товара, а также создаст "социальное напряжение".

Напомним, что накануне правительство Забайкальского края объявило о запрете на продажу алкоголя. Документ будет действовать "до особого распоряжения" руководства. Заместитель председателя региона Андрей Гурулев пояснил, что во время самоизоляции в Забайкалье участились преступления, которые совершаются местным населением на почве алкогольного опьянения.

Названы самые экономически здоровые регионы России.