В Карелии и Пермском крае ввели ограничения на продажу алкоголя — с 10:00 до 14:00 и с 11:00 до 20:00 соответственно.

В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов. Об этом пишут "РИА Новости".

Ограничение на реализацию спиртного ранее ввели и в других регионах. Он действует в Кызыле — административном центре Тувы. Остальные муниципалитеты должны принять такие же меры в ближайшее время. Продажа алкоголя запрещена и в Якутии — в столице региона Якутске, а также в трёх городских округах.

В Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев опубликовал распоряжение, в котором велел закрыть все точки, где продают алкоголь и табак. Отметим, что это касается заведений, где спиртное продаётся на разлив. В сетевых магазинах алкоголь по-прежнему будут доступен.

В Карелии и Пермском крае ввели ограничения на продажу алкоголя — с 10:00 до 14:00 и с 11:00 до 20:00 соответственно.

Ранее в Минздраве ответили на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии.