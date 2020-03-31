Спиртное не помогает при коронавирусе - это миф.

В Минздраве ответили на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии. Это сделал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с "Газетой.ру".

Он призвал жителей России не употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса. Утверждение, что спиртное помогает обеззаразить организм, он назвал мифом.

Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми — это так, - сказал он.

По его словам, так обеззараживается только пищевод, а не глаза, нос и дыхательные пути. Брюн считает, что алкоголь может усугубить болезнь из-за его токсичности.

Ранее в Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.