Минпромторг рассказал о скорости самолета "Байкал" на первых испытаниях

Вылет состоялся с аэродрома УЗГА.

Российский самолет "Байкал" в рамках своего первого полета с отечественными двигателем и винтом достиг скорости 210 километров в час, а также высоты в 400 метров. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Министерства по промышленности и торговли. Известно, что запуск воздушного судна произошел с территории аэродрома Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Напомним, что девятиместный "Байкал" создается специалистами для местных воздушных линий. Борт призван заменить собой устаревший "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с профыльным ведомством из федерального правительства. Первый полет воздушного судна был организован 30 января 2022 года. Тогда воздушное судно взлетело с аэродрома "Амамиля" в Екатеринбурге. Экипаж провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.

Известно, что в марте текущего года Минпромторг страны объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР). В рамках заказа должны были проведодиться доработка и оснащение самолета "Байкал" российской силовой установкой и воздушным винтом отечественного производства.

Фото и видео: Минпромторг России