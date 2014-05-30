Стивену Уиткоффу так понравился деликатес, что российские власти подарили высокопоставленному гостю ящик икры.

Специальный представитель американского президента-республиканца Стивен Уиткофф передал лидеру Белого дома Дональду Трампу ящик красной икры от руководства Хабаровского края. Соответствующей информацией с подписчиками поделились представители пресс-службы российского регионального министерства по промышленности и торговли. Известно, что деликатес произведен в николаевском районе на базе рыбокомбината, расположенного в поселке Чныррах. Продукт произвел на иностранного дипломата сильное впечатление, когда тот попробовал икру во время своей рабочей поездки в Москву.

Напомним, что российский президент Владимир Путин провел беседу со Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря 2025 года. Как заявлял помощник политического лидера нашей страны Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана вашингтонской администрации, затронули территориальный вопрос, а также договорились о продолжении официальных контактов.

Фото: Вконтакте / Минпромторг Хабаровского края